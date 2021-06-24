أبو قديس يتفقد سير إجراءات عملية تقديم امتحان التوجيهي

الوكيل الإخباري - تفقد وزير التربية والتعليم الدكتور محمد أبو قديس، الخميس، سير إجراءات عملية تقديم امتحان الثانوية العامة.

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وأكد أبو قديس خلال جولته صباح اليوم على احد مدارس منطقة سحاب أن ١٤٤ الف طالب وطالبة تقدم لامتحان مبحث تربية الاسلامية وأضاف أن إجراءات أمنية مشددة وصحية اتخذتها التربية بالتعاون مع وزارة الداخلية والصحة ومديرية الأمن العام لإنجاح سير تقديم الامتحان.



وقال ابو قديس في مؤتمر صحفي بعد بدء الامتحان الاول، إن التعليمات تؤكد على ضرورة حضور الطلبة قبل الامتحان بساعة، لكن في حالات طارئة اذا تأخر الطالب يتم التعامل مع الأمر ضمن آليات معينة.



وأضاف أنه خلال النصف ساعة الاولى من عمر الامتحان الأول تسير كافة الأمور وفق ما هو مخطط له.