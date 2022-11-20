التربية ترعى حفل تكريم برنامج المدارس الصحية

الوكيل الاخباري - أكدت الأمين العام لوزارة التربية والتعليم الدكتورة نجوى القبيلات، أهمية نشر الوعي الصحي في أفراد المجتمع لينعكس إيجاباً وبشكلٍ مباشر على الصحة العامة ومستقبل الوعي الصحي.



وأضافت، خلال رعايتها مندوبا عن وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة، حفل تكريم خاص ببرنامج المدارس الصحية الذي نظمته الجمعية الملكية للتوعية الصحية، أننا "نطمح إلى رفع الوعي الصحي إلى أعلى المعايير بين طلبة المدارس، ونحن على أهبة الاستعداد لتنفيذ كل ما بوسعنا في سبيل تحقيق كل ما هو أفضل للأردن والأردنيين.

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