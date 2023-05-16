التربية: تسجيل طلبة الصف الأول الأساسي إلكترونيا مطلع شهر حزيران المقبل

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة
توقع الناطق باسم وزارة التربية والتعليم الدكتور احمد المساعفة أن يبدأ تسجيل طلبة الصف الأول الأساسي إلكترونيا مطلع شهر حزيران المقبل للعام الدراسي 2023/ 2024 .اضافة اعلان
وقال المساعفة لـ"الوكيل الإخباري" إن التربية تعمل على الإعداد الفني للمنصة الإلكترونية والتي سيتم من خلالها تسجيل طلبة الصف الأول الأساسي .
وأشار أنه من المتوقع قبول 200 ألف طالب وطالبة في كافة مدارس المملكة للصف الأول الأساسي .
ومن المتوقع أن يبدأ الفصل الدراسي الأول للعام 2023/ 2024 مطلع أيلول.