التربية: تسجيل طلبة الصف الأول الأساسي إلكترونيا مطلع شهر حزيران المقبل

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة



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توقع الناطق باسم وزارة التربية والتعليم الدكتور احمد المساعفة أن يبدأ تسجيل طلبة الصف الأول الأساسي إلكترونيا مطلع شهر حزيران المقبل للعام الدراسي 2023/ 2024 .وقال المساعفة لـ"الوكيل الإخباري" إن التربية تعمل على الإعداد الفني للمنصة الإلكترونية والتي سيتم من خلالها تسجيل طلبة الصف الأول الأساسي .وأشار أنه من المتوقع قبول 200 ألف طالب وطالبة في كافة مدارس المملكة للصف الأول الأساسي .ومن المتوقع أن يبدأ الفصل الدراسي الأول للعام 2023/ 2024 مطلع أيلول.