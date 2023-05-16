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الثلاثاء، 16-05-2023 02:01 م

التربية: تسجيل طلبة الصف الأول الأساسي إلكترونيا مطلع شهر حزيران المقبل

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الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 
توقع الناطق باسم وزارة التربية والتعليم الدكتور احمد المساعفة أن يبدأ تسجيل طلبة الصف الأول الأساسي إلكترونيا مطلع شهر حزيران المقبل للعام الدراسي 2023/ 2024 .اضافة اعلان


وقال المساعفة لـ"الوكيل الإخباري" إن التربية تعمل على الإعداد الفني للمنصة الإلكترونية والتي سيتم من خلالها تسجيل طلبة الصف الأول الأساسي .

وأشار أنه من المتوقع قبول 200 ألف طالب وطالبة في كافة مدارس المملكة للصف الأول الأساسي .

ومن المتوقع أن يبدأ الفصل الدراسي الأول للعام 2023/ 2024 مطلع أيلول.

 




 

 


 

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