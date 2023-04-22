مدير الأمن العام يؤكد على الخدمات الأمنية والإنسانية لزوار وأهالي العقبة

الوكيل الاخباري-

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زار مدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة اليوم مديرية شرطة العقبة وقيادة درك العقبة ، خلال جولة تفقدّية يقوم بها وتشمل عدداً من الوحدات والتشكيلات في أقاليم المملكة.واطّلع اللواء المعايطة على أبرز الجهود المبذولة والخدمات الإنسانية والأمنية المقدمة للمواطنين خلال عيد الفطر السعيد ، لا سيّما في ظل ارتفاع أعداد الزوّار والسياح الذين توجهوا إلى العقبة لقضاء عطلة العيد.وأكّد مدير الأمن العام على ضرورة الاستمرار في بذل الجهود الممكنة كافة لتقديم افضل الخدمات الامنية والإنسانية ، حرصاً على أمن وسلامة المواطنين ، وتوفير البيئة الآمنة لهم خلال هذه المدة.كما زار اللواء المعايطة خلال الجولة التفقدية مركز إصلاح وتأهيل العقبة والتقى مرتبات المركز ، كما التقى ذوي عدد من النزلاء.يشار الى أن مديرية الأمن العام فتحت أبواب الزيارات لذوي النزلاء طيلة أيام العيد في مراكز الإصلاح والتأهيل كافة .