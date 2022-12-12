"beIN": مداهمات في الأردن لمنع بيع أجهزة فك التشفير

الوكيل الاخباري - أعلنت مجموعة beIN الإعلامية الناقل الرسمي لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، عن اتخاذ إجراءات ناجحة لمكافحة القرصنة في الأردن، حيث استطاعت التصدي لإحدى أكبر شركات التجزئة التي تبيع أجهزة فك التشفير في العاصمة عمّان.



وقالت المجموعة، في بيان لها اليوم الإثنين، "تم اتخاذ الإجراء ضد شركة الأجهزة الإلكترونية الأردنية المعروفة، حيث قامت سلطات إنفاذ القانون المحلية في الأردن بمداهمة فروعها العديدة، وضبطت فيها أجهزة بث تلفزيوني عبر الإنترنت غير قانونية معروضة للبيع، حيث تخترق هذه الأجهزة البث عالي الجودة من قنوات beIN وتعرّض المستهلكين غير المدركين للخطر".



"وأظهرت التحقيقات أن شركة التجزئة قامت بالعديد من الأنشطة، بما في ذلك بيع تلك الأجهزة بشكل استباقي لعملائها، حيث تشير التقديرات أنها باعت عدة مئات منها خلال الشهر الماضي وحده قبيل انطلاق البطولة، بالإضافة إلى احتفاظها بالعديد منها في مخازنها. وتراقب دائرة المكتبة الوطنية وbeIN أنشطة شركات التجزئة المحلية منذ عدة أشهر، ما أفضى إلى معلومات بأن 50% من التجار في الأردن يوصون في كثير من الأحيان بمنتجات وخدمات مقرصنة على حساب أجهزة البث التلفزيوني عبر الإنترنت الأصلية وعالية الجودة والآمنة"، وفق البيان.



ولفت البيان إلى أن دائرة المكتبة الوطنية تتولى مسؤولية توفير حماية فعالة لحقوق التأليف والنشر في الأردن، وتمثل السلطة الأولى للتحقيق في أنشطة القرصنة وانتهاك حقوق النشر في الدولة ومكافحتها. ويتمتع مسؤولو الدائرة في إطار واجباتهم، بالسلطة لجمع الأدلة على القرصنة وتحليلها وملاحقة المخالفين من خلال المدعي العام.



وبموازاة ذلك، حجبت هيئة الإعلام الأردنية 77 موقعاً إلكترونياً في أقل من شهر واحد نتيجة بث محتوى مملوكاً لـ beIN دون إذن. كما أصدرت تعليمات رسمية في 3 ديسمبر 2022 إلى جميع وسائل الإعلام في الأردن تحذر من تقديم أي محتوى خاص ببطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 دون ترخيص. ومن المتوقع أيضاً أن تصدر الهيئة قريباً تحذيراً مشابهاً ضد الترويج أو الإعلان عن أجهزة البث غير المشروعة.

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