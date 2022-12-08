نشامى الأمن العام للكراتيه يحصدون الذهب في بطولة كوالالمبور الدولية

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- واصل رياضيو الأمن العام تألقهم الدولي محققين نتائج متميزة في اللقاءات والبطولات الدولية.وحصد نشامى فريق الأمن العام للكراتيه الذهب في بطولة كوالالمبور الدولية السابعة والتي اختتمت نزالاتها في العاصمة الماليزية كوالالمبور.وقدم فريق الأمن العام مستويات مميزة في البطولة مكنته من تحقيق (8) ميداليات ملونة بواقع (5 ذهبيات، فضيتين، برونزية)، وسط مشاركة أكثر من (700) لاعب ولاعبة من مختلف دول العالم.وجاءت النتائج الفنية للاعبين على النحو التالي:١- ذهبية فئة كاتا فردي عن طريق اللاعب انس مروان.٢- ذهبية فئة قتال وزن تحت (75) كغم عن طريق اللاعب حاتم دويك.٣- ذهبية فئة قتال وزن تحت (84) كغم عن طريق اللاعب محمد الرفاعي.٤- ذهبية فئة قتال وزن فوق (84) كغم عن طريق اللاعب نقولا متى.٥- ذهبية فئة قتال جماعى عن طريق اللاعبين (حاتم دويك، محمد الرفاعي، نقولا متى، علاء المومني).٦- فضية فئة كاتا فردي عن طريق اللاعب محمد نواف.٧- فضية فئة كاتا جماعي عن طريق اللاعبين (انس مروان، محمد نواف، علاء المومني).٨- برونزية فئة كاتا فردي عن طريق اللاعب علاء المومني.وشارك فريق الأمن العام في البطولة بوفد ضم في عضويته النقيب إبراهيم الحجاج، ومدربي الفريق الملازم ثاني محمود الريموني، محمد العوايشة، والحكم محمد الخوالدة واللاعبون (أنس مروان، علاء المومني، محمد نواف، نقولا متى، محمد الرفاعي، حاتم الدويك).