التربية : تفعيل منصة تسجيل طلبة الصف الأول الأسبوع المقبل

الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم الدكتور أحمد المساعفة إن الوزارة تسعى دائما إلى استثمار انتشار التكنولوجيا في المجتمع الأردني، لتسهيل إجراءات الحصول على الخدمات.



وفي حديثه للتلفزيون الأردني، اليوم الأربعاء، أكد الدكتور المساعفة أن الوزارة بدأت بتحويل العديد من خدماتها لتنفذ إلكترونيا، ومن ضمنها تسجيل طلبة الصف الأول، والتي أشار إلى أنها تقدم للسنة الثالثة على التوالي.



وأعلن عن تفعيل رابط المنصة لضباط الارتباط في مديريات التربية والتعليم ليحددوا بدورهم الطاقة الاستيعابية في كل مدرسة، وبعد الانتهاء من هذه العملية ستطلق الوزارة المنصة لتفعيلها واستخدامها من قبل أولياء أمور الطلبة، متوقعا أن يكون إطلاقها الأسبوع المقبل.

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