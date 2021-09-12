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الأحد، 12-09-2021 02:59 م

وزير الصحة: الإصابات بكورونا في المدارس تحت السيطرة

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الوكيل الاخباري- أكد وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، أن الوضع في المدارس حتى الآن مطمئن ولا داعي للقلق، مشيرا إلى أن “نسبة الإصابة بفيروس كورونا داخل المدارس مسيطر عليها”.

وأضاف الهواري أن هناك جولات رقابية تفتيشية مستمرة على كافة المدارس الحكومية والخاصة للتأكد من مدى الالتزام، مشددا على ضرورة أخذ كافة المعلمين للقاح كورونا وذلك للوصول الى المناعة المجتمعية تحسبا من العودة إلى التعليم عن بُعد مرة أخرى.

وعلى صعيد متصل فقد رصدت واقع حال المدارس الحكومية مع بدء العام الدراسي الجديد، وأكد ليث الجمال مدير مدرسة الرشيد الأساسية الحكومية أن الصفوف منتظمة وأن مئات الطلبة قد تم تسجيلهم هذا العام قادمين من مدارس القطاع الخاص “.

وقال الجمال إن كل طالب في المدرسة له مقعد واحد فقط، مشددا على ضرورة تطبيق البروتوكولات الصحية المتبعة في المدارس .

وأوضح أن زيارات متواصلة من وزارة الصحة يتم عملها بشكل دوري للتأكد من الالتزام بسبل الوقاية من الأمراض وخاصة فيروس كورونا مشيرا الى أن “أي طالب تظهر عليه أعراض مرضية يتم إرساله إلى البيت مباشرة”.

وحول الفاقد التعليمي قال الجمال إن “نسبة الالتزام بالحضور إلى المدرسة وصلت في معظم الأيام إلى 100% وإن هناك رغبة حقيقية للطلبة بالعودة الى المقاعد المدرسية بعد غياب دام لأكثر من سنة ونصف”.

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