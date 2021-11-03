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الأربعاء، 03-11-2021 12:45 م

التربية تقرر تقديم موعد الامتحانات النهائية للفصل الأول - تفاصيل

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الوكيل الإخباري - أقرت لجنة التخطيط في وزارة التربية والتعليم في اجتماعها الموسع الذي عقدته اليوم الأربعاء برئاسة وزير التربية والتعليم الدكتور وجيه عويس، تقديم موعد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول لتبدأ بتاريخ ٨/ ١٢/ ٢٠٢١م.

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كما أقرت تقديم بداية الفصل الدراسي الثاني للعام 2021/2022، ليبدأ اعتبارا من تاريخ ١/ ٢/ ٢٠٢١م، حيث سيبقى مجموع أيام العام الدراسي للفصلين 195 يوما دراسيا، انسجاما مع التقويم المدرسي المعتمد.


وبين أمين عام الوزارة للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة أن هذا القرار يأتي حرصا من الوزارة على سلامة وصحة الطلبة، نظرا لظروف جائحة كورونا، وتلافيا لارتفاع عدد الإصابات، حيث تزداد فرص العدوى خلال فترة الشتاء، هذا بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لعقد الامتحان التكميلي الذي سيبدأ في الثلاثين من شهر كانون الأول القادم.


 




 

 


 

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