التربية تكشف موعد صرف مستحقات مراقبي ومصححي التوجيهي

الوكيل الاخباري - قالت أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية الدكتورة نجوى قبيلات أن صرف مستحقات المعلمين والمعلمات الذين شاركوا بعملية مراقبة وتصحيح أوراق امتحانات شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" الدورة التكميلية سيكون خلال الأسبوع القادم.



وأكدت قبيلات بأن سبب تأخير صرف المستحقات يعود لإقرار الموازنة العامة والذي كان يوم الأربعاء الماضي ، مشيرة إلى أن الوزارة أنهت كافة الإجراءات المتعلقة بالمستحقات وإعداد الكشوفات اللازمة والمتعلقة بعملية الصرف.

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