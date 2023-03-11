السبت 11-03-2023
الوكيل الاخباري

تهنئة للدكتورة دهمة الحجايا

التربية تكشف موعد صرف مستحقات مراقبي ومصححي التوجيهي

النجار: "إسرائيل" التزمت بكميات المياه المتفق عليها بمعاهدة السلام

تطورات تأجيل أقساط القروض لمدة شهرين بمناسبة رمضان والعيد

بازار خيري في إربد بعنوان "بصمة خير"

انهاء خدمات موظفين في وزارة الصحة - اسماء

إنقلاب مركبتين في عجلون - صور

حرفيون في الكرك يدعون إلى توفير برامج تمويلية لمنشآتهم الصغيرة

سلطة العقبة: افتتاح مدينة القويرة الصناعية خلال العام الحالي

دورة تدريبية في إربد عن المهارات الرقمية

السبت، 11-03-2023 08:04 م

التربية تكشف موعد صرف مستحقات مراقبي ومصححي التوجيهي

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - قالت أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية الدكتورة نجوى قبيلات أن صرف مستحقات المعلمين والمعلمات الذين شاركوا بعملية مراقبة وتصحيح أوراق امتحانات شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" الدورة التكميلية سيكون خلال الأسبوع القادم.

وأكدت قبيلات بأن سبب تأخير صرف المستحقات يعود لإقرار الموازنة العامة والذي كان يوم الأربعاء الماضي ، مشيرة إلى أن الوزارة أنهت كافة الإجراءات المتعلقة بالمستحقات وإعداد الكشوفات اللازمة والمتعلقة بعملية الصرف.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

النجار: "إسرائيل" التزمت بكميات المياه المتفق عليها بمعاهدة السلام

320231193332387606006

بازار خيري في إربد بعنوان "بصمة خير"

وزارة الصحة

انهاء خدمات موظفين في وزارة الصحة - اسماء

الدفاع المدني

إنقلاب مركبتين في عجلون - صور

320236182957107792053

حرفيون في الكرك يدعون إلى توفير برامج تمويلية لمنشآتهم الصغيرة

العقبة 3

سلطة العقبة: افتتاح مدينة القويرة الصناعية خلال العام الحالي

أخبار متعلقة
1676569037889

تكريم الفائزين بجوائز الملكة رانيا العبدالله للتمّيز الأكاديمي لطلاب الشهادة البريطانية للعام 2023

وزارة التربية والتعليم

التربية تعدل أسس النجاح والرسوب في صفوف

وزارة التربية والتعليم

التربية : خطة تنفيذية لمعالجة الفاقد التعليمي

وزارة التربية والتعليم

ورشة عن أدلة الإرشاد الوظيفي في تربية عجلون

وزارة التربية والتعليم

افتتاح مؤتمر الإرشاد التربوي في تربية البادية الشمالية الغربية

وزارة التربية والتعليم

مدارس تقرر تأخير دوامها الاحد - اسماء "تحديث "