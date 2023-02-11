مدارس تقرر تأخير دوامها الاحد - اسماء "تحديث "

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قرر مدير التربية والتعليم للواء بصيرا تأخير دوام المدارس ليوم الاحد حتى الساعة العاشرة صباحا.



وجاء القرار الذي نشرته مديرية التربية في صفحتها عبر فيسبوك، بسبب الصقيع والانجمادات المتوقعة وحفاظا على سلامة الطلبة والكوادر التدريسية جميعا.



الى ذلك اكد مصدر في وزارة التربية والتعليم على استمرار الوزارة بتفويض مدراء المديريات في المحافظات حول امكانية تأخير دوام مدارس بسبب الأحوال الجوية التي تتعرض لها المملكة .



وبحسب مصدر فان وزارة التربية تؤكد على سلامة الطلبة وتفوض قرار الدوام المدرسي لمدير مديرية كل منطقة حسب الاحوال الجوية وبما يضمن سلامة الطلبة.



وتحذر ادارة الارصاد الجوية يوم الاحد من خطر تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية ومناطق البادية.

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