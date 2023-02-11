الأحد 12-02-2023
الوكيل الاخباري

بلدية جرش تغلق عدداً من الشوارع احترازيا

مدارس تقرر تأخير دوامها الاحد - اسماء "تحديث "

معرض للصور بالزرقاء بمناسبة عيد ميلاد القائد

الارصاد تكشف حالة طقس الاحد واحتمالية تساقط الثلوج

التعليم العالي تنفي تأجيل بدء الفصل الدراسي الثاني

دورات وورش تدريبية متنوعة تنفذها مراكز شبابية في عجلون

إشهار مؤتمر العقبة الهندسي الدولي

الخدمة المدنية ينشر الكشف التنافسي الأولي لعام 2023 على موقعه الإلكتروني غدا

الخصاونة يرعى حفل خريجي المجلس العربي للاختصاصات الصحية

كريشان: الملك يؤمن بأن الوصاية الهاشمية على المقدسات مطبوعة بقلوب الأردنيين

السبت، 11-02-2023 11:36 م

مدارس تقرر تأخير دوامها الاحد - اسماء "تحديث "

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قرر مدير التربية والتعليم للواء بصيرا تأخير دوام المدارس ليوم الاحد حتى الساعة العاشرة صباحا.

وجاء القرار الذي نشرته مديرية التربية في صفحتها عبر فيسبوك، بسبب الصقيع والانجمادات المتوقعة وحفاظا على سلامة الطلبة والكوادر التدريسية جميعا.

الى ذلك اكد مصدر في وزارة التربية والتعليم على استمرار الوزارة بتفويض مدراء المديريات في المحافظات حول امكانية تأخير دوام مدارس بسبب الأحوال الجوية التي تتعرض لها المملكة .

وبحسب مصدر فان وزارة التربية تؤكد على سلامة الطلبة وتفوض قرار الدوام المدرسي لمدير مديرية كل منطقة حسب الاحوال الجوية وبما يضمن سلامة الطلبة.

وتحذر ادارة الارصاد الجوية يوم الاحد من خطر تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية ومناطق البادية.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ww

بلدية جرش تغلق عدداً من الشوارع احترازيا

220238105628776032555

معرض للصور بالزرقاء بمناسبة عيد ميلاد القائد

2202311154146279532212

التعليم العالي تنفي تأجيل بدء الفصل الدراسي الثاني

220238205147509748968

دورات وورش تدريبية متنوعة تنفذها مراكز شبابية في عجلون

220237223053714744218

إشهار مؤتمر العقبة الهندسي الدولي

220231114623906676534

الخدمة المدنية ينشر الكشف التنافسي الأولي لعام 2023 على موقعه الإلكتروني غدا

أخبار متعلقة
وزارة التربية والتعليم

التربية تعلن عن البدء بتقديم طلبات النقل الخارجي

وزارة التربية والتعليم

محافظة يقرر ايقاف التنقلات الداخلية في وزارة التربية

120232516187920400066

التربية تكشف عن اجراءات بشأن الفصل الدراسي الثاني بالمدارس

مدارس خاص

تعميم من وزارة التربية بضرورة المحافظة على كتب طلبة المدارس

وزارة التربية والتعليم

تعميم من التربية حول امتحان شهادة الثانوية العامة لعام 2023

2202116125319311933026

موعد دوام المدارس والجامعات في الاردن