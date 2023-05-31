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الأربعاء، 31-05-2023 11:35 ص

التربية تنعى الطفل الذي عُثر عليه متوفياً بعد فقدانه بسيول الزرقاء

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الوكيل الإخباري - نعى وزيرُ التَّربية والتعليم، والأسرةُ التَّربويَّة الطالب (يوسف مصطفى يوسف البلوي) من الصف السادس في مدرسة دوقرة الثانوية للبنين/ مديرية التربية والتعليم لمنطقة الزرقاء الثانية.

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وبالتفاصيل  ، بُلغت فرق الدفاع المدني صباح الاثنين  29 ايار  في منطقة الزرقاء دوقرة عن فقدان طفل كان يرعى الغنم ، تحركت المجموعات لموقع فقدان الطفل وبدأ البحث عنه  بمساحة كبيرة ً وتضاريس صعبة وعمق مختلف للمياه  ، استمرت عملية البحث لاكثر من 24 ساعة من قبل الغطاسين والمختصين  ، ليتم العثور عليه امس متوفياً. 


وتم دفن يوسف والصلاة عليه أمس في مسقط رأسه في الزرقاء . 


أسكن الله روحَ الفقيد الجنَّة، وألْهَمَ ذويه الصَّبْر والسلوان ،إنا لله وإنا إليه راجعون.

 

 




 

 


 

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