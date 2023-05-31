التربية تنعى الطفل الذي عُثر عليه متوفياً بعد فقدانه بسيول الزرقاء

الوكيل الإخباري - نعى وزيرُ التَّربية والتعليم، والأسرةُ التَّربويَّة الطالب (يوسف مصطفى يوسف البلوي) من الصف السادس في مدرسة دوقرة الثانوية للبنين/ مديرية التربية والتعليم لمنطقة الزرقاء الثانية.



اضافة اعلان

وبالتفاصيل ، بُلغت فرق الدفاع المدني صباح الاثنين 29 ايار في منطقة الزرقاء دوقرة عن فقدان طفل كان يرعى الغنم ، تحركت المجموعات لموقع فقدان الطفل وبدأ البحث عنه بمساحة كبيرة ً وتضاريس صعبة وعمق مختلف للمياه ، استمرت عملية البحث لاكثر من 24 ساعة من قبل الغطاسين والمختصين ، ليتم العثور عليه امس متوفياً.



وتم دفن يوسف والصلاة عليه أمس في مسقط رأسه في الزرقاء .



أسكن الله روحَ الفقيد الجنَّة، وألْهَمَ ذويه الصَّبْر والسلوان ،إنا لله وإنا إليه راجعون.