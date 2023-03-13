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الإثنين، 13-03-2023 01:46 م

%75 من كوادر مديرية أشغال إربد الهندسية من الإناث

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الوكيل الإخباري - أكدت مديرة مديرية أشغال محافظة إربد المهندسة رحاب العتوم، أن نسبة المهندسات في المديرية تبلغ 75 بالمئة من إجمالي كوادرها الفنية مقارنة مع الذكور.

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وعزت العتوم خلال حفل تكريم أقامه ملتقى ألق الثقافي أمس الأحد احتفاء بمناسبة يوم المرأة العالمي، ارتفاع نسبة الإناث في المديرية وتقلدهن مناصب إدارية لعدد من مكاتب ألوية إربد الى ومغادرة الكثير من المهندسين الذكور الى خارج الوطن والبحث عن فرص عمل وأجور أفضل، مشيرة الى أنه ورغم أن هذا القطاع يعد من الأعمال الخطرة إلا أن المهندسة الأردنية أثبتت نفسها وتجاوزت تحديات العمل الميداني.

وأوضحت العتوم أن المهندسات اعتدن العمل في أجواء صعبة ومتعبة، سواء في فصل الشتاء البارد والمناوبة ليلا في مكان العمل تحسبًا لأي طارئ خاصة في أيام الثلوج والعواصف والأمطار الغزيرة وحين تتطلب الظروف وجودهن في الميدان، وكذلك في فصل الصيف لمتابعة مشاريع الطرق وغيرها، مؤكدة أن تلك الجهود محط اهتمام الوزارة.


وتمنت العتوم لزميلاتها المهندسات بمناسبة يوم المرأة العالمي تحقيق المزيد من النمو والتقدم والارتقاء بالعمل لخدمة الوطن.

يشار إلى أن مديرية أشغال إربد تضم مديريتين في إربد والرمثا و6 مكاتب في المزار والكورة والأغوار الشمالية والطيبة تديرها مهندسات.

 




 

 


 

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