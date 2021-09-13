التربية: توجه نحو استثناء طلبة التوجيهي والصفوف الثلاثة الاولى من نظام التناوب

الوكيل الاخباري - نقل التلفزيون الأردني عن مصادر في وزارة التربية والتعليم قولها إن الوزارة تتجه نحو استثناء طلبة الثانوية العامة من نظام التعليم بالتناوب المطبق في جزء من المدارس الحكومية.



وأضافت المصادر إن الوزارة مازالت تدرس ذلك القرار، إلى جانب دراستها استثناء طلبة الصفوف الثلاثة الأولى من نظام التناوب.



ولفتت إلى أن نسبة اصابات كورونا في المدارس منذ عودة التعليم الوجاهي هي أقل من 2 %.

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