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الأحد، 27-11-2022 01:50 م

التربية: دراسة آلية تنفيذ اعتماد امتحان التوجيهي على سنتين

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الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 
أكد مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم الدكتور محمد كنانة أن التربية تدرس آلية تنفيذ المقترح الذي قدمته لجنة تطوير امتحانات التوجيهي لاعتماد امتحان التوجيهي على سنتين .

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وأضاف كنانة لـ "الوكيل الإخباري" أن المقترح ينص على أن يتقدم الطالب للمواد المشتركة في السنة الأولى للتوجيهي المعادلة للصف الحادي عشر.


وتابع : أما السنة الثانية للتوجيهي التي تعادل الصف الثاني عشر سيقدم الطالب فيها المواد التخصصية .


وأشار أن المقترح ينص أيضاً على أن الطالب يتم تشعيبة على المسارات الأكاديمية والمهنية بعد نهاية الصف التاسع.


وكان وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة أكد في تصريحات سابقة على أهمية تطوير امتحان الثانوية العامة ابتداءً من العام القادم 2023.


 




 

 


 

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