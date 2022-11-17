التربية: لن نسمح بإجبار أي طالب المشاركة بالمسابقات المدرسية

الوكيل الإخباري- براءة الشلالدة

أكد مدير إدارة النشاطات التربوية في وزارة التربية والتعليم الدكتور عبدالسلام الشناق أن المسابقات المدرسية اختيارية للطلبة .

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وشدد الشناق في حديث لـ "الوكيل الاخباري" اليوم الخميس أنه لا يحق للمدرسة اجبار أو معاقبة أي طالب يرفض شراء أو الاشتراك بأي مسابقة لا منهجية مشيراً أن التربية ستتابع وستتخذ الإجراءات المناسبة بحق كل من يقوم بمثل هذا السلوك .



وكان ولي امر طالب اكد في حديث لـ "الوكيل الاخباري" ان مدرسة ابنه أجبرت الطلبة على شراء مسابقة بمبلغ 25 قرشاً للقسيمة الواحدة ، وأن المدرسة المحت للطلبة بأنه سيتم معاقبة من يتخلف عن المشاركة في المسابقة "غير المجانية".



وحول المسابقة المذكورة في شكوى ولي الأمر ؛ أكد الشناق انها مسابقة تُعنى بالمسؤولية المجتمعية وتباع حالياً للطلبة بـ 25 قرشاً وذلك اختيارياً لدعم جمعيات ذوي الإعاقة .



ونوه الشناق أن مشاركة الطالب في المسابقة إذا أراد، تساهم في تنمية حس المسؤولية المجتمعية بالإضافة إلى دعم المجتمع المحلي.



ودعا أولياء الأمور لتقديم شكوى في حال تم إجبار أي طالب على المشاركة في المسابقة أو تهديده في خصم العلامات إذ لم يرغب في المشاركة وسيتم إتخاذ الإجراء المناسب في حق المعني بالأمر.