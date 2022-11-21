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الإثنين، 21-11-2022 10:10 ص

التربية ترجح إعلان أرقام جلوس تكميلية التوجيهي الخميس

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الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 
أكد مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم أن إصدار أرقام جلوس طلبة التوجيهي التكميلي للعام 2022 إلكترونيا سيكون نهاية الأسبوع الحالي.

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ورجح المصدر اليوم الاثنين في حديث لـ "الوكيل الإخباري" أن أرقام الجلوس ستتاح أمام الطبلة يوم الخميس القادم للاطلاع على المراكز الامتحانية التي سيقدمون فيها، بالإضافة إلى المباحث التي سجلوها في طلبات التسجيل الإلكتروني.


وأضاف أن مديريات التربية في المراحل الأخيرة بإعداد قوائم الطلبة وتحديد المراكز الامتحانية ومن ثم سيتم إرسالها إلى الوزارة ونشرها فوراً .


وأوضح أن الوزارة ستمنح الطلبة فترة زمنية مناسبة من تاريخ عرض بطاقة الجلوس في الرابط من أجل تدقيق المباحث التي سجلوا للامتحان فيها، وفي حال وجود أي خطأ في المعلومات الواردة في البطاقة أو تعديل على المباحث فبإمكان الطالب أن يجري التصويب إلكترونيا، ولن يترتب على ذلك أي رسوم اضافية.


وتبدأ امتحانات تكميلية التوجيهي الثلاثاء 27 كانون أوَّل القادم وتستمر لغاية يوم الاثنين 16 كانون ثاني 2023 .



 




 

 


 

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