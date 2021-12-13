التربية : دوام السبت في الفصل الدراسي الثاني سيكون عن بُعد

الوكيل الإخباري - قالت وزارة التربية والتعليم، إن دوام الطلبة في أيام السبت المخصصة لتعويض الطلبة عن أيام دراسية أرجأت إلى الفصل الدراسي الثاني "سيكون عن بعد".

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مدير إدارة الاختبارات والامتحانات في الوزارة محمد كنانة، قال، الاثنين، إنه "سيتم زيادة 4 أيام دراسية للطلبة وستكون خلال شهر شباط/ فبراير المقبل"، مشيرا إلى أن "دوام الطلبة سيكون عن بعد خلال هذه الأيام فقط".



وأكد كنانة، أن "الوزارة متمسكة بالدوام الوجاهي خلال الفصل المقبل".

وأوضح أن دوام الطلبة خلال أيام السبت؛ "لتعويض الطلبة عن الفترة الوجيزة التي خسروها في الفصل الدراسي الأول وأرجأت للفصل الثاني، وسيتم تعويض الطلبة عن المادة الدراسية التي فاتتهم".



"تعول وزارة التربية على فترة العطلة الشتوية التي تمتد لـ 30 يوما لتخفيف عدد الإصابات بكوورنا بين الطلبة"، وفق ما صرح كنانة سابقا.



وأشار إلى أن تقديم موعد الامتحانات الجارية حاليا "لم يؤثر على عدد الأيام الدراسية المعتمدة في وزارة التربية والتعليم وهي 195 يوما، حيث ستزيد الوزارة أيام الدراسة ليوم السبت لتعويض الطلبة عن الفترة الوجيزة التي خسروها في الفصل الدراسي الأول".



وعن اللقاح الواقي من فيروس كورونا، أشار كنانة إلى أنه "لن يتم إجبار الطلبة على تلقيه"، لكنه دعا الطلبة لذلك، لافتا النظر إلى أنه "أفضل وسيلة للحماية من الفيروس".