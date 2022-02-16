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الأربعاء، 16-02-2022 10:59 ص

التربية: دوام السبت 6 أسابيع اعتباراً من نهاية نيسان

التربية ٣


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 

أكد الناطق الإعلامي لوزارة التربية والتعليم أحمد المساعفة، أن دوام أيام السبت خلال الفصل الدراسي الثاني سيكون لـ 6 أسابيع .

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وأضاف المساعفة لـ " الوكيل الإخباري" أن دوام يوم السبت لطلبة المدارس سيبدأ اعتبارا من 30 نيسان ولغاية 11 حزيران مشيرا إلى أن ثلاثة أيام منهم ستكون وجاهية وثلاثة أيام عن بُعد.


ونوه أن الهدف من دوام يوم السبت تعويض الطلبة عن الفترة الوجيزة التي خسروها في الفصل الدراسي الأول وأرجأت للفصل الثاني.


ويبدأ الفصل الدراسي الثاني وجاهيا يوم الأحد المقبل الموافق 20 شباط .


 




 

 


 

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