وزير التربية يوضح حول دوام طلبة المدارس بالفصل الدراسي الثاني

الوكيل الإخباري - قال وزير التربية والتعليم، وجيه عويس، الاثنين، إن الخيارات المتعلقة بالفصل الدراسي الثاني تشمل تأجيل بدايته، واعتماد دوام فترتين للأسبوع، والعودة للتعليم عن بُعد، في ظل الوضع الوبائي المتعلق بجائحة كورونا.

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وأضاف عويس، أن خيارات تأجيل بدء الفصل الدراسي الثاني، وتحويل الدراسة إلى التعليم عن بُعد، واعتماد فترتين في كل أسبوع لتخفيف عدد الطلبة في المدارس، قُدمت للجنة الوطنية للأوبئة.



وأوضح أن لجنة الأوبئة تضم مختصين لتقييم الخيار الأفضل بحسب المنحنى الوبائي في الأردن.



وأشار إلى أن الخيار الذي سيطبق في الفصل الدراسي الثاني يعتمد على المنحنى الوبائي خلال الأسبوعين المقبلين.

