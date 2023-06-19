التربية: دوام المدارس الخاصة في 31 آب ولا يشملها تعديل التقويم المدرسي

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

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قالت مدير إدارة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم ريما زريقات إن دوام الطلبة في المدارس الخاصة للعام الدراسي القادم 2023/2024 يوم الخميس الموافق 31 آب 2023.وأضافت زريقات اليوم الاثنين لـ"الوكيل الإخباري" أن دوام طلبة المدارس الخاصة على التقويم القديم ولن يشملهم التقويم الجديد الذي وضع لغايات تعويض الفاقد التعليمي.وأكدت أن برنامج الفاقد التعليمي لن يشمل طلبة المدارس الخاصة ويقتصر على المدارس الحكومية ومدارس وكالة الغوث.وأعلنت الوزارة سابقا أن بدء دوام الطلبة سيكون في العشرين من آب لتعويض الطلبة عن الفاقد التعليمي.