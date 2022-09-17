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السبت، 17-09-2022 12:41 م

التربية: فهم وحفظ حرفي لمقررات الحفظ المطلوبة في التوجيهي

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الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 
قال مدير الامتحانات في وزارة التربية والتعليم الدكتور محمد كنانة إن المقررات المطلوب حفظها في التوجيهي للعام الحالي يجب فهمها وحفظها حرفياً .

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وأضاف كنانة اليوم السبت لـ "الوكيل الإخباري" أن المواد المقرر حفظها هي "اللغة العربية (مشترك) للفروع الأكاديمية والمهنية ومبحث اللغة العربية (التخصص) ومبحث التربية الإسلامية (مشترك)".


ونوه أن مقررات الحفظ تم إلغائها خلال جائحة كورونا كالآيات القرآنية والأبيات الشعرية في امتحان التوجيهي والآن تم إعادتها من جديد .


وكانت مديرية إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم عممت مقررات الحفظ المطلوبة في امتحان شهادة الثانوية العامة "التوجيهي" 2022/ 2023.


 




 

 


 

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