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قراءة في نتائج التوجيهي.. الإناث والعاصمة عمّان الأوفر حظا بقائمة الأوائل

الخميس، 18-08-2022 01:01 م

قراءة في نتائج التوجيهي.. الإناث والعاصمة عمّان الأوفر حظا بقائمة الأوائل

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الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

أظهرت نتائج امتحان الثانوية العامة "التوجيهي" لعام 2022 أن 18 من أصل 37 من الطلبة الأوائل الذين أعلنتهم وزارة التربية والتعليم هم من المدارس الحكومية بنسبة 48.6%.اضافة اعلان


وشملت القائمة الفروع: (العلمي، الأدبي، الشرعي، الصناعي، الزراعي، الفندقي والسياحي، الاقتصاد المنزلي).

ورغم سيطرة المدارس الحكومية على القائمة إلا أنه لوحظ غيابها عن قائمة أوائل الفرع العلمي، في حين سيطرت المدارس الخاصة تليها مدارس الملك عبدالله الثاني للتميز على اوائل الفرع العلمي.

وجاء 15 طالبا وطالبة من المدارس الخاصة ضمن قائمة الأوائل، فيما حلّ ثلاث طلبة من مدارس الملك عبدالله الثاني للتميز ضمن القائمة، وطالب واحد عن الدراسة الخاصة.

وسيطرت العاصمة عمّان على القائمة بحلول 22 طالبا وطالبة بنسبة 59.4%، منهم الأولى على مستوى المملكة لين عاصم المومني بمعدل 99.9%، وحلّت محافظة إربد بالمركز الثاني على ترتيب الأوائل بـ8 طلاب، وكانت الزرقاء بالمركز الثالث بـ4 طلاب، أما محافظات عجلون البلقاء والعقبة جاءت بالمركز الرابع بطالب واحد لكل منها ضمن القائمة.

كما أظهرت النتائج سيطرة الطالبات على قائمة الأوائل بحلول 28 طالبة من أصل 37 طالبا وطالبة بالقائمة بنسبة 75.6%، ولوحظ تكرار معدل 99.7% لطلبة الفرع العلمي 5 مرات، 4 منها تعود لطالبات.

في حين لم يحصل أي طالب على علامة 100% كما جرت العادة خلال الأعوام الماضية، فيما يبدو أن غياب المعدل الكامل هذا العام يعود لتغيير نمط الأسئلة بتقليل الأسئلة الموضوعية ورفع نسبة الأسئلة المقالية.

وكان وزير التربية والتعليم وجيه عويس أعلن اليوم الخميس، نتائج امتحان الثانوية العامة "التوجيهي".

 




 

 


 

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