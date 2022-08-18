الخميس 18-08-2022
الوكيل الاخباري

فرحة طلبة التوجيهي 2022

هادي هشام العمري مبارك النجاح

ديوان الخدمة يوضح حول تعيينات الحراس في التربية

الملكة: كان عندي بنتين صاروا ثلاث

تجار: المواطن سيلمس انخفاضاً ملموساً بأسعار الزيوت النباتية

هيئة الاتصالات: مهلة 15 يوما للمراجعين قبل إيقاف القبض النقدي

ولي العهد بمناسبة خطوبته: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

هناندة: 44 مليون محاولة دخول على موقع نتائج التوجيهي قبل تفعيله

اب وابنه ينجحان معاً بالتوجيهي.. تعرف على قصة ناصر وعبدالله

قراءة في نتائج التوجيهي.. الإناث والعاصمة عمّان الأوفر حظا بقائمة الأوائل

الخميس، 18-08-2022 12:55 م

فتى الزرقاء صالح يتحدث عن حلمه بعد نجاحه بالتوجيهي

820221885039121070993


الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - عبّر فتى الزرقاء صالح عن الفرحة العارمة التي اثلجت صدره بعد أن اجتاز امتحان الثانوية العامة ( التوجيهي ) بمعدل 85.15 للفرع الادبي.

اضافة اعلان


وبكلمات اختلطت مع دموع الفرح يقول صالح في حديث لـ "الوكيل الإخباري" إن مرحلة الثانوية العامة التي مرّ بها كان فيها العديد من الصعوبات، خاصة التي تتعلق باستخدام يديه في تدوين الملاحظات، منوهاً إلى أن والدته وشقيقته كانتا إلى جانبه بكل لحظة.


وأشار إلى أن الإصرار والعزيمة لا حدود لهما، وأن الظروف التي مرّ بها شكلّت دافعاً لديه بأن النجاح لا بد أن يكون حليفه وأنه لن يلين حتى يحقق حلمه بدراسة القانون والدفاع عن كل مظلوم.


وبيّن صالح أنه راضٍ عن أداءه ومقتنع بأن الله لن يخيب أمله في حياته ونجاحاته بالمستقبل.


وهنأ صالح طلبة التوجيهي بنجاحهم، متمنيا التوفيق لمن لم يحالفهم النجاح بالمرات القادمة.



 




 

 


 

إقرأ ايضا
image (13)

بحث إقامة فندق سياحي تراثي في السلط

1120212110598873149457

ديوان الخدمة يوضح حول تعيينات الحراس في التربية

ففففف

الملكة: كان عندي بنتين صاروا ثلاث

82022141446297032807

الخارجية تعزي بضحايا فيضانات السودان

image_750x422_5e1041e5ab7c1

تجار: المواطن سيلمس انخفاضاً ملموساً بأسعار الزيوت النباتية

pic_131680

هيئة الاتصالات: مهلة 15 يوما للمراجعين قبل إيقاف القبض النقدي

أخبار متعلقة
web

نتائج التوجيهي تتصدر مواقع التواصل في الاردن

1111

التربية: نتائج التوجيهي عبر الموقع الإلكتروني فقط ولن تُرسل عبر الرسائل النصية

M63A8879

التربية: مؤشرات نسب النجاح بالتوجيهي "مُرضية" حتى الآن

توجيهي3

التربية: تحديد يوم وساعة إعلان نتائج التوجيهي ولن تكون مفاجئة

حاسوب

الوكيل ينشر أسئلة امتحان علوم الحاسوب التوجيهي

M63A8882

أكثر من 100 ألف طالب وطالبة يتقدمون اليوم لامتحان التوجيهي