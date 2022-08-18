فتى الزرقاء صالح يتحدث عن حلمه بعد نجاحه بالتوجيهي

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - عبّر فتى الزرقاء صالح عن الفرحة العارمة التي اثلجت صدره بعد أن اجتاز امتحان الثانوية العامة ( التوجيهي ) بمعدل 85.15 للفرع الادبي.

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وبكلمات اختلطت مع دموع الفرح يقول صالح في حديث لـ "الوكيل الإخباري" إن مرحلة الثانوية العامة التي مرّ بها كان فيها العديد من الصعوبات، خاصة التي تتعلق باستخدام يديه في تدوين الملاحظات، منوهاً إلى أن والدته وشقيقته كانتا إلى جانبه بكل لحظة.



وأشار إلى أن الإصرار والعزيمة لا حدود لهما، وأن الظروف التي مرّ بها شكلّت دافعاً لديه بأن النجاح لا بد أن يكون حليفه وأنه لن يلين حتى يحقق حلمه بدراسة القانون والدفاع عن كل مظلوم.



وبيّن صالح أنه راضٍ عن أداءه ومقتنع بأن الله لن يخيب أمله في حياته ونجاحاته بالمستقبل.



وهنأ صالح طلبة التوجيهي بنجاحهم، متمنيا التوفيق لمن لم يحالفهم النجاح بالمرات القادمة.





