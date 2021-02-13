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التربية لـ الوكيل : تقييم يومي للمدارس لاتخاذ القرار المناسب

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وزارة التربية والتعليم


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم ، عبد الغفور القرعان ، أن التعليم الوجاهي مستمر في المدارس ، وقال " الالتزام بالبروتوكول الصحي ، حيث ارتداء الكمامة ، والتباعد الجسدي ، تقلل من نسبة انتشار فيروس كورونا.

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وأشار القرعان ، السبت لـ"الوكيل الإخباري " ، أن هنالك تقييما يوميا لكافة مدارس المملكة ، وعلى ضوئه يُصار إلى اتخاذ القرار المناسب بحقّ المدرسة المخالفة ، والتحويل التعليم فيها إلى التعليم عن بعد .

 

وزاد " بعد أسبوعين يتم إعادة تقييم المدرسة المخالفة ،لغاية تاريخ 21/2 ، من أجل معرفة مدى إمكانية دوام الدفعة الثانية من الطلبة ممثّلة بطلبة الصفين العاشر والحادي عشر " .

 

ونوّه ، أن وزارة التربية والتعليم ، تتابع باستمرار مدى التزام المدارس ، بكافة الإجراءات الصحية الوقائية .

 

وأوضح القرعان ، أن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في المملكة ، يُحتّم على الجميع الحذر ، تحسّبا من انتشار الفيروس من جديد .

 

وأردف قائلا " في حال لم ترتفع نسبة الإصابة بالفيروس عن 3% في المدرسة الواحدة ، فإن التعليم يبقى وجاهيا ".

 

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