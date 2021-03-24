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الأربعاء، 24-03-2021 12:43 م

التربية لـ الوكيل : عودة المعلمات الى المدارس في حالات محددة

وزارة-التربية


الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - قالت الأمين العام لوزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية نجوى قبيلات للوكيل الاخباري ان القرار الذي صدر أمس حول تكليف جميع العاملات من الأمهات اللواتي لديهن أطفال في دور الحضانة ورياض الأطفال والصفوف الثلاثة الأولى بالعمل عن بُعد له عدة تفصيلات هامة .

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وقالت قبيلات ان المعلمة التي لديها أطفال وبالاخص الكادر الاداري في المدارس ومديريات التربية ستكون جاهزة للذهاب الى المدرسة اذا دعت الحاجة الى ذلك وبالاخص تقديم كشوفات العلامات او اوراق مدرسية يحتاجها الطالب او الحصول على شهادة مدرسية او اجراء معاملات خاصة بالعملية التعليمية ففي هذه الحالات الاستثنائية يتم استدعاء المعلمة أو الادارية المعنية لتقديم الخدمة المطلوبة منها .   


 




 

 


 

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