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الأربعاء، 03-11-2021 04:04 م

التربية : لن يتم حذف وحدات من المناهج الدراسية

مدرسة


الوكيل الاخباري - قالت الأمينة العامة للشؤون الإدارية والمالية في وزارة التربية والتعليم نجوى قبيلات، الأربعاء، إن قرار تقديم موعد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول يشمل جميع المدارس الحكومية والخاصة ووكالة الغوث.

وأضافت قبيلات، أن المدارس الدولية التي تعتمد 3 فصول قد تستثى من قرار تقديم موعد الاختبارات النهائية إذا تبين أنه يؤثر على سير التعليم فيها، بحسب قناة المملكة.

وأوضحت قبيلات أنه "لن يتم حذف وحدات من المناهج الدراسية، إنما سيتم ترحيلها إلى الفصل الدراسي الثاني الذي مدد موعدي بدايته ونهايته". 

وبينت أن "امتحانات الثانوية العامة لن تتأثر، لأن الامتحانات في الفصل الدراسي الأول تسمى امتحانات نهاية الفصل الأول وتعقد في الفترة المحددة لها". 

وأشارت قبيلات إلى أن "المادة 40 من قانون التربية والتعليم نصت على أن يكون عدد أيام الدوام الدراسية بحدها الأدنى من 195 إلى 200 يوم، وبالتالي الأيام التي خفضت من الفصل الأول أضيفت إلى الفصل الدراسي الثاني، وبالتالي فعدد أيام الدراسة للفصلين الأول والثاني 195 يوما". 

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