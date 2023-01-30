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الإثنين، 30-01-2023 12:12 م

التربية: نتائج التوجيهي الساعة 6 مساء الخميس - رابط

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الوكيل الإخباري - قرر وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور عزمي محافظة إعلان نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة / الامتحان التكميلي لعام 2022 في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الخميس الموافق ٢/٢/٢٠٢٣، وذلك عبر الرابط أنقر : هنا 

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ويشار إلى أن وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة كشف عبر برنامج "الوكيل" الذي يبث على راديو "هلا"، اليوم الاثنين أن إعلان نتائج التوجيهي الخميس القادم .

وأضاف محافظة أن نتائج الدورة التكميلية الحالية مبشرة ومشابهة للدورة التكميلية السابقة والتي بلغت حينها 68% .



 




 

 


 

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