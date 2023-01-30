التربية: نتائج التوجيهي الساعة 6 مساء الخميس - رابط

الوكيل الإخباري - قرر وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور عزمي محافظة إعلان نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة / الامتحان التكميلي لعام 2022 في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الخميس الموافق ٢/٢/٢٠٢٣، وذلك عبر الرابط أنقر : هنا

اضافة اعلان



ويشار إلى أن وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة كشف عبر برنامج "الوكيل" الذي يبث على راديو "هلا"، اليوم الاثنين أن إعلان نتائج التوجيهي الخميس القادم .



وأضاف محافظة أن نتائج الدورة التكميلية الحالية مبشرة ومشابهة للدورة التكميلية السابقة والتي بلغت حينها 68% .





