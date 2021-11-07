التربية : نخشى من عدم السيطرة على كورونا في المدارس خلال الشتاء

الوكيل الإخباري - قالت الأمينة العامة للشؤون الإدارية والمالية في وزارة التربية والتعليم نجوى قبيلات، إن الوزارة "سجلت 1024 إصابة بكورونا في أحد الأيام في المدارس ونخشى أن نصل إلى يوم لا نستطيع السيطرة على هذه الإصابات مع فصل الشتاء"، موضحة أن الوزارة "اتخذت قرارا مماثلا بالتعديل على التقويم المدرسي قبل جائحة كورونا".

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"705 شعب تحولت إلى التعليم الإلكتروني وعادت للوجاهي منذ بداية العام الدراسي، و126 شعبة لا تزال محولة من التعليم الوجاهي إلى الإلكتروني"، بحسب قبيلات.



وأوضحت قبيلات أنه "لن يتم حذف وحدات من المناهج الدراسية، إنما سيتم ترحيلها إلى الفصل الدراسي الثاني الذي مدد موعدي بدايته ونهايته".

وبينت أن "امتحانات الثانوية العامة لن تتأثر، لأن الامتحانات في الفصل الدراسي الأول تسمى امتحانات نهاية الفصل الأول وتعقد في الفترة المحددة لها".



وأشارت قبيلات إلى أن "المادة 40 من قانون التربية والتعليم نصت على أن يكون عدد أيام الدوام الدراسية بحدها الأدنى من 195 إلى 200 يوم، وبالتالي الأيام التي خفضت من الفصل الأول أضيفت إلى الفصل الدراسي الثاني، لذا فعدد أيام الدراسة للفصلين الأول والثاني 195 يوما".

