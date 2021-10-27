العجارمة: إعادة المحالين للاستيداع إلى العمل خلال أيام

الوكيل الاخباري– قال أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة، إن الوزارة تلقت ملف المحالين إلى التقاعد بأهمية كبيرة؛ وذلك وفق توجيهات رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة.



وأضاف العجارمة، خلال اجتماع لجنة التعليم والتربية النيابية الأربعاء، أن الوزارة قامت بتشكيل لجنة للنظر بملف الموظفين الذين تم احالتهم إلى الاستيداع التي قامت بدراسة تلك الملفات بدقة وعناية إلى جانب خطوات إجرائية.



وبيّن، أنّ الوزارة قامت بمخاطبة مجلس الوزراء بملف المحالين للاستيداع، مرجحا صدور قرار خلال أيام من مجلس الوزراء بشأن إعادتهم إلى عملهم.



وأشار إلى أن اللجنة عكفت على دراسة ملفات المحالين إلى التقاعد المبكر التي تم تصنيفها إلى فئات حسب الراتب الإجمالي بعد التقاعد وأيضا سيكون هنالك خطوات لاحقة لإنصاف الذين احيلوا للتقاعد الذين تقل رواتبهم عن 500 دينار.



أوضح العجارمة، أنّ الخطوة الأولى تمثلت برفع كتاب من الوزارة إلى مجلس الوزراء، مؤكدا أن المحالين إلى الاستيداع تم اتخاذ خطوات بشأنهم لإعادتهم إلى العمل.



وعن التقاعد المبكر والمتضررين، قال إن الوزارة تقوم بدراسة الموظفين في هذا البند ويجري تصنيفها إلى فئات؛ تمهيدا لاتخاذ إجراءات لهم.

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