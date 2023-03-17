التربية: 30 ألف طالب سجلوا للتوجيهي إلكترونيا حتى الخميس

الوكيل الإخباري - تقدم نحو 30 ألف طالب وطالبة حتى الخميس بطلبات اشتراك "إلكترونيا" لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" لعام 2023.

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وقال مدير إدارة الامتحانات في وزارة التربية والتعليم محمد كنانة إن هؤلاء الطلبة غير مستكملين لمتطلبات النجاح أو يرغبون في رفع المعدل للخطط الدراسية لعام 2018 فما بعد.



وأضاف كنانة، عدد الطلبة النظاميين الذين هم على مقاعد الدراسة بلغ نحو 130 ألف طالب وطالبة ويحق لهم الحصول على طلبات اشتراكهم عن طريق مدارسهم.



وقالت الوزارة في بيان صحفي سابق، إن عملية التسجيل من صباح الأحد وحتى مساء الخميس 23 آذار الحالي، مؤكدة أنها لن تمدد فترة استقبال طلبات الاشتراك بعد هذا التاريخ.

