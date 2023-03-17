الجمعة 17-03-2023
الوكيل الاخباري

عروض وتخفيضات في "الاستهلاكية العسكرية" بمناسبة رمضان

السعودية: لا إمكانية لحجوزات جديدة لأداء العمرة أواخر رمضان

الاحتياطي الفدرالي أقرض البنوك الأمريكية 12 مليار دولار لتجنب الانهيار

الأردن .. سعر كيلو اللوز الأخضر بـ 13 ديناراً والحمص الأخضر 2.5 دينار

70 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

الأمن: القبض على مطلوب مُصنف بالخطير في عمان

المركزي: 2.225 مليون أونصة موجودات البنك من الذهب

الدفاع المدني يتعامل مع 1360 حالة إسعافية خلال 24 ساعة

بعد أزمة المصارف.. هل تنخفض أسعار النفط إلى 50 دولاراً للبرميل؟ خبير يجيب

التربية: 30 ألف طالب سجلوا للتوجيهي إلكترونيا حتى الخميس

الجمعة، 17-03-2023 02:25 م

التربية: 30 ألف طالب سجلوا للتوجيهي إلكترونيا حتى الخميس

1202313163157476951605


الوكيل الإخباري - تقدم نحو 30 ألف طالب وطالبة حتى الخميس بطلبات اشتراك "إلكترونيا" لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" لعام 2023.

اضافة اعلان


وقال مدير إدارة الامتحانات في وزارة التربية والتعليم محمد كنانة إن هؤلاء الطلبة غير مستكملين لمتطلبات النجاح أو يرغبون في رفع المعدل للخطط الدراسية لعام 2018 فما بعد.


وأضاف كنانة، عدد الطلبة النظاميين الذين هم على مقاعد الدراسة بلغ نحو 130 ألف طالب وطالبة ويحق لهم الحصول على طلبات اشتراكهم عن طريق مدارسهم.


وقالت الوزارة في بيان صحفي سابق، إن عملية التسجيل من صباح الأحد وحتى مساء الخميس 23 آذار الحالي، مؤكدة أنها لن تمدد فترة استقبال طلبات الاشتراك بعد هذا التاريخ.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
44

عروض وتخفيضات في "الاستهلاكية العسكرية" بمناسبة رمضان

main_image641475557a7f1

إزالة جسر معدني يشكل خطورة في جرش

335290854_1328047154420273_2458860199534906629_n

الأردن .. سعر كيلو اللوز الأخضر بـ 13 ديناراً والحمص الأخضر 2.5 دينار

10202159254646212486

الأمن: القبض على مطلوب مُصنف بالخطير في عمان

main_image6414576bea92a

الدفاع المدني يتعامل مع 1360 حالة إسعافية خلال 24 ساعة

320231615427522366905

1,49 مليون مشترك في الضمان الاجتماعي

أخبار متعلقة
0L5A2494

26 طالباً متوسط عدد طلبة المدارس في كل شعبة مدرسية بالأردن

M63A8879

خطأ في كتاب الديمقراطية الجديد للصف العاشر والتربية تتابع

2202323185956403568689

تدريبات على الإخلاء في المدارس حال حدوث زلازل اعتباراً من الأسبوع المقبل

M63A8869

التربية تكشف طريقة احتساب العلامات لطلبة توجيهي 2004

M63A8879

فتح باب التسجيل لامتحان الثانوية الدورة الصيفية / 2023 بداية الشهر القادم

xVNB1X-J_400x400

الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يصدر تقريره لشهر كانون الثاني