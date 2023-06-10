الترخيص المتنقل في الأزرق

الوكيل الاخباري - تقدم إدارة ترخيص السواقين والمركبات بالتعاون مع بلدية الأزرق الجديدة في محافظة الزرقاء غدا الأحد، خدمات الترخيص المتنقل ضمن المبادرة الابتكارية (بنوصلك)، وذلك تخفيفا على المواطنين في المناطق البعيدة عن مراكز المحافظات.



وبين رئيس بلدية الأزرق الجديدة يحيى زين الدين، أن عربة الترخيص المتنقلة ستتواجد في ساحة حديقة البلدية مقابل المشروع التنموي من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثانية ظهرا لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم في قضاء الأزرق، مشيرا الى أن هذه الخدمة تأتي ضمن البرامج التشاركية بين البلدية ومديرية الأمن العام ممثلة بإدارة ترخيص السواقين والمركبات، للتسهيل على المواطنين والتخفيف عنهم لبعد قضاء الأزرق عن مركز المحافظة، وعدم وجود دائرة ترخيص فيه.



وأوضح أنه سيتم تقديم خدمات إصدار وتجديد الرخصة للسائقين أو المركبات ودفع الرسوم والحصول عليها فورا.



وثمن زين الدين، جهود إدارة الترخيص بتقديمها هذه الخدمة وتوفيرها الوقت والجهد على المواطنين وما يتحملونه من تكاليف التنقل.

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