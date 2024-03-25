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الإثنين، 25-03-2024 03:26 م

البطاينة نائباً لرئيس بلدية اربد الكبرى للعامين القادمين

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الوكيل الإخباري - فاز عضو مجلس بلدية اربد الكبرى ابراهيم بطاينة بمنصب نائب رئيس البلدية للعامين القادمين، ونال البطاينة ٢٣ صوتاً من اصل ٣١ عضواً شاركوا في التصويت بالانتخابات التي أجريت مساء اليوم الإثنين بحضور رئيس البلدية الدكتور المهندس نبيل الكوفحي وجميع أعضاء المجلس. 

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وفور اعلان النتيجة بشكل رسمي اكد البطاينة جديته بالعمل مع رئيس البلدية وباقي الأعضاء والموظفين لتحقيق ما يصبو اليه المواطنين وتقديم خدمات مميزة تليق بهم وبمدينتهم، مؤكداً ان الصيف القادم سيشهد العديد من الأعمال التي ستسهم في تحسين ما يتلقونه من خدمات.

 




 

 


 

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