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الثلاثاء، 26-03-2024 12:09 م

الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين تزور مصابين في إربد

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الوكيل الاخباري  - مندوباً عن سمو الأمير مرعد بن رعد، كبير الأمناء، رئيس مجلس إدارة الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين، زار مدير عام الهيئة العميد الركن الطيار المتقاعد موران ترك مصابين عسكريين في محافظة إربد.

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وأكد ترك، خلال الزيارة، حرص سمو الأمير مرعد بن رعد، على تقديم الخدمة المثلى للمصابين العسكريين وذويهم، تقديراً لتضحياتهم وجهودهم في خدمة الوطن وحفظ أمنه واستقراره.


ويأتي برنامج الزيارات ضمن حملة شهر رمضان المبارك التي تنفذها الهيئة سنوياً لزيارة عدد من المصابين العسكريين من أعلى المعدلات التقييمية للإصابات المسجلة لدى الهيئة موزعين على المحافظات كافة.


 




 

 


 

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