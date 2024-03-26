توقيف 20 شخصا وضبط 60 بسطة عشوائية بإربد

الوكيل الإخباري - أعلن محافظ إربد رضوان العتوم، عن بدء حملة واسعة لضبط البسطات العشوائية في مدينة إربد، مشيرا إلى أن الحملة ستكون يومية حتى يتم تنظيم الوسط التجاري ومناطق المدينة التي تشهد انتشارا عشوائيا للبسطات وتربك المواطنين.

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وقال العتوم إن الحملة بدأت صباحا وضبطت الجهات المختصة على إثرها 60 بسطة وسط المدينة، كما أوقفت 20 شخصا ممن خالفوا التعليمات بالتعدي على الطرق العامة وإعاقة حركة المركبات.



وبين أن الحملة كانت بالشراكة مع بلدية إربد والأجهزة الأمنية بعد ورود عدة شكاوى من الانتشار العشوائي للبسطات.



وقال مدير مديرية الأسواق في بلدية إربد عبدالرحمن أبو لبده، إن الحملة تأتي تمهيدا لحملات يومية شاملة لوقف المخالفات في الوسط التجاري، مشيرا إلى أن طواقم البلدية ستكثف من عملها خلال الأيام المقبلة، خاصة مع قرب دخول عيد الفطر السعيد.