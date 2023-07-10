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الإثنين، 10-07-2023 11:53 ص

التسهيلات الجديدة للمقدسيين "خطوة إضافية مهمة" في مسار الرعاية الهاشمية

ان


الوكيل الإخباري - قال القائم بأعمال قاضي القضاة في القدس الشريف واصف البكري، إن التسهيلات الحكومية الاردنية الجديدة لأبناء القدس خطوة إضافية مهمة في مسار الرعاية الهاشمية للمقدسيين.

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وأضاف خلال مؤتمر صحفي في دائرة الأحوال المدنية للإعلان عن تسهيلات إضافية جديدة للمقدسيين، أن هذه التسهيلات تسهم في المحافظة على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، مشيرا إلى أن المقدسيين يثمنون ويقدرون دائما جهود جلالة الملك في رعاية القدس وأبنائها والحفاظ على هويتها العربية ومقدساتها الإسلامية والمسيحية كونه صاحب الوصاية على الأماكن المقدسة وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.


وأشار البكري إلى أن المحكمة الشرعية في القدس هي محكمة أردنية وتتبع إداريا لدائرة قاضي القضاة، مشيرا إلى جاهزية المحكمة الشرعية في القدس الشريف لاستقبال معاملات المقدسيين، حيث أوعز سماحة قاضي القضاة عبد الحافظ الربطة بدعم المحكمة الشرعية في القدس فنيا وإداريا وأوعز بتوفير كل التسهيلات اللازمة لإنجاز معاملات المقدسيين في الوقت المحدد توفيرا لوقتهم وجهدهم وتيسيرا عليهم.


ودعا البكري المقدسيين إلى الاستفادة من التسهيلات الحكومية الجديدة ومراجعة المحكمة الشرعية في القدس الشريف لإنجاز معاملاتهم اعتبارا من منتصف الشهر الحالي.


 




 

 


 

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