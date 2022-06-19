التطوير الحضري تعلن عن بيع أراض بالمزاد

الوكيل الإخباري - أعلنت المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، اليوم الأحد، عن توفر قطع أراض سكنية وتجارية وصناعات خفيفة مخدومة بالبنية التحتية، للبيع بالمزاد بالظرف المختوم.

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ودعت المؤسسة، من خلال موقعها الرسمي، الراغبين بالشراء، إلى تقديم طلبات الشراء من خلال مراجعة المبنى الرئيسي- جبل عمان- الدوار الثالث، اعتباراً من اليوم الأحد، ودفع قيمة التأمين النقدي المطلوب والبالغ 2 بالمئة من قيمة سعر الحد الأدنى للمزاد، وبما لا يقل عن 1000 دينار نقداً أو بموجب شيك بنكي مصدق، على أن يكون الشيك باسم مقدم الطلب، ووضع طلب الشراء وشيك التأمين المصدق أو وصل المقبوضات وصورة عن البطاقة الشخصية سارية المفعول في المغلف الخاص بالمزاد ووضع المغلف في الصندوق الخاص بالمزاد وذلك في موعد أقصاه الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم 28 الشهر الحالي.



وأشارت إلى أن هذه القطع تأتي ضمن مواقع متعددة بالمملكة، داعية الراغبين بالتقدم إلى الاطلاع على التفاصيل من خلال موقع المؤسسة الإلكتروني أو مراجعـة مندوب المؤسسـة على الأرقام التالية: 0799042281 / 0792139747.