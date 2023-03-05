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الأحد، 05-03-2023 11:03 ص

التعليم الخاص: تخفيض مدة الحصة وتغيير مواعيد جولات الباصات في رمضان

التعليم الخاص (1)


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 
أكدت مديرة إدارة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم ريما زريقات أنه سيتم تخفيض مدة الحصة 5 دقائق خلال شهر رمضان في المدارس الخاصة  .اضافة اعلان


وأضافت زريقات لـ"الوكيل الإخباري" أن موعد الحصة الدراسية الآن 45 دقيقة وتبدأ الحصة الأولى الساعة 8:30 أما في رمضان ستكون مدة الحصة 40 دقيقة .

ونوهت أنه سيتم تغيير جولات الباصات من قبل إدارة المدارس وذلك بحسب البيان المرتقب من الوزارة بشأن بدء موعد الحصة الدراسية الأولى وانتهاء الدوام .

وأشارت أن المدارس الخاصة ستنتهي من امتحانات الشهر الأول قبل بدء شهر رمضان المبارك والذي من المتوقع أن يبدأ بتاريخ 23 آذار الحالي.

علماً أن دوام الفصل الدراسي الثاني بدء في 5 شباط الماضي في المدارس الحكومية والخاصة .

 




 

 


 

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