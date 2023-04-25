التعليم العالي: العمل على حصر أعداد الطلبة الأردنيين القادمين من السودان

الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات



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أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب أنهم في مرحلة جمع البيانات بشأن الطلبة الأردنيين الدراسين في الجامعات السودانية الذين تم إجلاؤهم بسبب الأوضاع السائدة في السودان.وقال الخطيب لـ "الوكيل الإخباري" إن الوزارة تعمل على حصر أعداد الطلبة الأردنيين الدراسين في الجامعات السودانية والذين وصلو الأردن من خلال طائرات النقل الجوي.وكانت قد بينت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، أنه وصل إلى الأردن 300 أردني من السودان.وأكدت الوزارة الاستمرار في متابعة أوضاع الأردنيين الذين لا يزالون في السودان.وأعلن الجيش السوداني في بيان على صفحته على فيسبوك، اليوم الثلاثاء، موافقته على هدنة مشروطة "بالتزام المتمردين بوقف جميع الأعمال العدائية" مدتها 72 ساعة، بوساطة أميركية وسعودية بدءا من منتصف الليلة المقبلة.