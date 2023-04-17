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الإثنين، 17-04-2023 10:41 ص

ارتفاع الدخل السياحي بنسبة 88.4% خلال الربع الأول

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الوكيل الإخباري- كشفت أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي عن تحقيق الدخل السياحي خلال شهر آذار من عام 2023 نمواً نسبته 49%، مقارنة مع ذات الشهر من عام 2022، ليبلغ 435.8 مليون دينار (614.7 مليون دولار).اضافة اعلان


أما خلال الربع الأول من عام 2023 فقد حقق الدخل السياحي ارتفاعا بنسبة 88.4% ليسجل ما قيمته 1,184.8 مليون دينار (1,671.1 مليون دولار)، مدفوعاً بارتفاع عدد السياح الذي وصل إلى 1,476.5 ألف سائح وبنسبة نمو بلغت 90.7%، جاء ذلك نتيجة لارتفاع عدد سياح المبيت ليصل إلى 1,204.4 ألف سائح وبنسبة نمو بلغت 80.9%، في حين وصل عدد سياح اليوم الواحد إلى 272.1 ألف سائح وبنسبة نمو وصلت إلى 151.2%.

وفي ذات الوقت، تشیر البيانات إلى ارتفاع الإنفاق السياحي في الخارج خلال شهر آذار من عام 2023 بما نسبته (26.2%)، مقارنة مع ذات الشهر من عام 2022، ليبلغ 99.2 مليون دينار (139.9 مليون دولار).

أما خلال الربع الأول من عام 2023 فقد حقق الإنفاق السياحي في الخارج ارتفاعا بنسبة 68.4% ليسجل ما قيمته 299.4 مليون دينار (422.3 مليون دولار).

وقد شكل إنفاق الأردنيين المقيمين ما نسبته 83.5% من إجمالي الانفاق السياحي في الخارج.

 




 

 


 

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