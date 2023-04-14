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البنك المركزي: 80.1 مليون دينار إجمالي تعويضات التأمين المدفوعة في شباط

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الجمعة، 14-04-2023 02:50 م

البنك المركزي: 80.1 مليون دينار إجمالي تعويضات التأمين المدفوعة في شباط

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الوكيل الإخباري- ارتفع إجمالي أقساط التأمين لشهر شباط الماضي، بنسبة 6.2% لتصل إلى 154.8 مليون دينار، مقارنة مع 145.8 مليون دينار في شباط 2022 بحسب بيانات البنك المركزي.

وأظهرت البيانات ارتفاع أقساط تأمين المركبات خلال فترة المقارنة، بنسبة 4.3% لتصل إلى 37.2 مليون دينار، مقابل 35.7 مليون دينار، في شباط 2022.

وكذلك ارتفعت أقساط التأمين الطبي في شباط الماضي بنسبة 9.4% لتصل إلى 62.5 مليون دينار، مقارنة مع 57.1 مليون دينار في شباط من العام الماضي.

وبلغ إجمالي أقساط التأمين على الحياة، خلال فترة المقارنة، 27.3 مليون دينار، بارتفاع 4% مقارنة مع 26.2 مليون دينار في شباط من العام الماضي.

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أما بشأن إجمالي تعويضات التأمين المدفوعة في شباط من العام الحالي، 80.1 مليون دينار، بارتفاع 5.4% مقارنة مع 76 مليون دينار في شباط من العام الماضي، بحسب البيانات.

وارتفعت تعويضات تأمين المركبات خلال فترة المقارنة، 4.4% لتصل إلى 37.9 مليون دينار، مقارنة مع 36.3 مليون دينار في شباط 2022.

وكذلك ارتفعت تعويضات التأمين الطبي، في شباط الماضي بنسبة 8.7% لتصل إلى 30.7 مليون دينار ، مقارنة مع 28.3 مليون دينار، في شباط من العام الماضي

وبلغ إجمالي تعويضات التأمين على الحياة خلال فترة المقارنة، 7.9 مليون دينار، لتنخفض 7%، مقارنة مع 8.5 مليون دينار في شباط من العام الماضي.

 




 

 


 

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