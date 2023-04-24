إجلاء 20 أردنيا من السودان بطائرة ألمانية

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين وصول طائرات الإجلاء الأردنية التابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، بعد منتصف ليل اليوم، والتي تم تسييرها تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية بإجلاء المواطنين الأردنيين المتواجدين في جمهورية السودان الشقيق، ومساعدة رعايا الدول الشقيقة والصديقة.



وكان في استقبال الطائرات عند وصولها مطار ماركا العسكري في عمّان، حاملة على متنها ٣٤٣ من المواطنين الأردنيين وأشقاء فلسطينيين وعراقيين وسوريين وأصدقاء ألمان، قائد سلاح الجو الملكي الأردني العميد الركن الطيار محمد حياصات، وأمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين للشؤون الدبلوماسية والمغتربين السفيرة لينا الحديد، ومدير إدارة الشؤون القنصلية ووحدة مركز العمليات الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي.



كما وصل عشرون مواطناً أردنياً آخراً، فجر اليوم على متن إحدى طائرات الإجلاء التي أرسلتها جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة، والتي كانت قد غادرت من المملكة لإجلاء رعاياها من السودان.



وأكدت الوزارة الاستمرار في متابعة أوضاع الأردنيين الذين لا يزالون في السودان، ومن خلال طاقم سفارتنا الذي يتواجد في بورتسودان، والعمل على تقديم التسهيلات اللازمة لتأمين عودتهم إلى المملكة بسلام.

اضافة اعلان