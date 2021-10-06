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الأربعاء، 06-10-2021 11:44 ص

التعليم العالي: بدء الانتقال من تخصص إلى آخر أو من جامعة إلى أخرى

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الوكيل الإخباري - أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن موعد تقديم طلبات الانتقال من تخصص إلى آخر أو من جامعة إلى أخرى  للطلبة المستفيدين من مكرمة أبناء العشائر في مدارس البادية الأردنية والمدارس ذات الظروف الخاصة.

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وأضافت الوزارة أن التقديم سيبدأ اعتباراً من اليوم  الأربعاء الموافق  6 / 10 / 2021  ، وحتى الساعة الثالثة ظهراً من يوم الجمعة الموافق  8 / 10 / 2021، وذلك من خلال الموقع الالكتروني للوحدة،  علماً بأن عملية تقديم طلبات الإنتقال محصورة بالطلبة الأردنيين (المحققين لشروط الاستفادة من هذه المكرمة الملكية السامية، وحسب الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية لهذه المكرمة في كل محافظة من محافظات المملكة إضافةً إلى توفر الشواغر، علماً بأن هذه الطلبات لا تشمل الإنتقال إلى تخصصات الطب، وطب الأسنان، والصيدلة، ودكتور الصيدلة، وذلك بناءً على قرار اللجنة العليا للمكرمة الملكية السامية.


وستقوم الوحدة بإعلان أسماء الطلبة الذين حققوا الحد الأدنى لمعدل القبول التنافسي للعام الجامعي الحالي للتخصص الراغبين بالانتقال إليه ، إضافةً إلى الشواغر المتوفرة في نفس التخصص بعد إنتهاء عملية التقديم.


وعلى الطالب استخدام نفس البيانات (الرقم الوطني)، و(الرمز السري) التي قام بإنشائه عند تقديم طلب الإلتحاق لأول مرة،و لتقديم طلب انتقال الرجاء الدخول الى الرابط التالي : هنا


 




 

 


 

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