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الإثنين، 27-09-2021 12:00 م

نتائج القبول الموحد عبر الرسائل النصية الجمعة

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الوكيل الاخباري- اعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أبوقديس أن وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ستقوم  بعد ظهر يوم الجمعة القادم الموافق 1 / 10 / 2021  بإرسال رسائل نصية تتضمن نتائج ترشيح الطلبة ضمن قائمة القبول الموحد وذلك على أرقام هواتفهم التي قاموا بتخزينها عند تقديم طلبات الالتحاق الإلكترونية سواءً كانت هذه الأرقام من داخل أو من خارج المملكة.

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وسيتم نشر كامل النتائج والمعدلات التنافسية على الموقع الإلكتروني للوحدة صباح يوم السبت القادم الموافق 2 / 10 / 2021.

 




 

 


 

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