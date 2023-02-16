الخميس 16-02-2023
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الخميس، 16-02-2023 10:09 ص

التعليم العالي: بدء تقديم طلبات إساءة الاختيار والانتقال الأحد

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الوكيل الاخباري- أكد مهند الخطيب مدير وحدة تنسيق القبول الموحد والناطق الإعلامي لوزارة التعليم العالي ، إنه سيتم فتح باب تقديم الطلبات يوم الأحد المقبل للطلبة الذين لم يتم ترشيح طلبهم أو لمن أساء اختيار التخصص بإعادة تقديم الطلب مرة أخرى، وكذلك للطلبة الراغبين بتغير تخصصهم أو الانتقال من جامعة إلى جامعة، وذلك من خلال استعراض الخيارات التي يحق له الالتحاق فيها والمعروضة بناء على معدل الطالب ومعدلات القبول، من خلال الموقع الرسمي .اضافة اعلان


وقال الخطيب لإذاعة الأمن العام الخميس، إن عملية التقديم ستستمر لمدة ثلاثة أيام حتى يتم إعلان النتائج وتوزيعها للجامعات، بحيث يستطيع الطالب أن يكمل إجراءات التسجيل قبل بداية التدريس في الفصل الدراسي الجديد.

وبين أن الطلاب الناجحين لأول مرة يتنافسون على نسبة 100% وعلى معدلات خاصة بهم، بينما الطلاب الذي قدموا الدورة التكميلة لغايات رفع المعدل يتنافسون على نسبة 5% فقط ولهم معدلات خاصة بهم.

ونوه الخطيب أن أيا من الطلاب الذين وصلتهم رسالة (لم يتم ترشيحك للقبول ) يعني ذلك (سوء اختيار )، مضيفا أن قبول الطالب يتم حسب خياراته ومعدله وليس حسب المقاعد المتوفرة.

 




 

 


 

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