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الخميس، 14-03-2024 01:20 م

التعليم العالي تؤكد على توفر خدمة تصديق الوثائق الجامعية في مراكز الخدمات الحكومية

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الوكيل الإخباري- أكدت اليوم الخميس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على توفر خدمة تصديق الوثائق الجامعية في مراكز الخدمات الحكومية في كل من محافظة العاصمة عمان/ مركز المقابلين، وفي محافظة اربد/ساحة قصر العدل شرق إربد، وذلك خلال كافة أيام الأسبوع باستثناء يوم الجمعة، علماً بأن أوقات الدوام الرسمي في شهر رمضان المبارك من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 5 الخامسة مساءً، ويعود الدوام إلى طبيعته بعد شهر رمضان المبارك من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 7 مساءً.

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كما أكدت الوزارة بأن هذه الخدمة متوفرة أيضاً في مكاتب المستشارين الثقافيين التابعة للوزارة، والموزعة في جميع الجامعات الرسمية، إضافةً إلى جامعتين خاصتين ، وذلك وفقاً لما يلي:


• طلبة إقليم الشمال يمكنهم مراجعة مكاتب المستشارين الثقافيين في جامعة اليرموك، وجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، وجامعة آل البيت، وجامعة جرش الأهلية، وجامعة البلقاء التطبيقية / كلية عجلون الجامعية.


• طلبة إقليم الوسط يمكنهم مراجعة مكاتب المستشارين الثقافيين في الجامعة الأردنية، جامعة العلوم التطبيقية، الجامعة الهاشمية، جامعة البلقاء التطبيقية /المركز / السلط، الجامعة الألمانية الأردنية.


• طلبة إقليم الجنوب يمكنهم مراجعة مكاتب المستشارين الثقافيين في جامعة مؤتة، جامعة الطفيلة التقنية، جامعة الحسين بن طلال، الجامعة الأردنية/فرع العقبة.


ويأتي هذا الإعلان حرصاً من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على التسهيل على أبنائها وبناتها الطلبة في سرعة الوصول إلى أقرب مكان لتصديق وثائقهم وتجنيبهم عناء الوصول إلى مركز الوزارة في العاصمة عمان، وتخفيف تكلفة الوقت والجهد والمال عليهم.


 




 

 


 

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