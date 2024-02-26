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الإثنين، 26-02-2024 03:22 م

وزير التعليم العالي يلتقي وفداً إندونيسياً ويعقد معه مباحثات في مجال التعليم العالي واستقطاب الطلبة

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الوكيل الإخباري- التقى وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة اليوم الإثنين  في مكتبه في حرم الوزارة وفداً إندونيسياً ضم في عضويته كل من معالي الدكتور  شفرالدين كامبو  وزير تنمية الموارد البشرية السابق في إندونيسيا/ رئيس مجلس الأمناء للجامعات الحكومية الإندونيسية السابق، والذي يشغل حالياً منصب  رئيس مؤسسة السلام في العالمين الخيرية/ و نائب الرئيس العام لديوان مساجد إندونيسيا/ رئيس رابطة المسلمين الملاويين، كما ضم الوفد كل من :  الدكتور علي حسن البحر  مستشار الوزير شفر الدين /رئيس هيئة الزكاة لجمعية نهضة العلماء، والسيد  نزار مشهدي  نائب الأمين العام لديوان مساجد اندونيسيا/ رئيس هيئة الوقف لمئسسة السلام في العالمين/ رئيس مجلس التعاون لرابطة المعهد الإسلامية الإندونيسية، وسعادة السيد أدي فادمو، سفير إندونيسيا لدى المملكة الأردنية الهاشمية، وسعادة  السيد عالم شة الملحق الثقافي الإندونيسي في عمان، وذلك بحضور كل من السيد مهند الخطيب المستشار الإعلامي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي/مدير وحدة تنسيق القبول الموحد، والسيدة رناد نوفل مدير وحدة شؤون الطلبة الوافدين.

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وقد أكد الطرفين على عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط بين البلدين الشقيقين مؤكدين على ضرورة السعي لتطوير هذه العلاقات في شتى المجالات خاصةً في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وقد تم خلال اللقاء مناقشة توقيع مذكرة تفاهم (برنامج تنفيذي) بين البلدين، وزيادة استقطاب الطلبة الإندونيسيين للدراسة في الجامعات الأردنية في مختلف التخصصات خاصةً تخصصات اللغة العربية والشريعة الإسلامية والتي يعامل فيها طلبة الشعوب الإسلامية معاملة الطلبة الأردنيين من حيث دفع الرسوم الجامعية، كما تم مناقشة زيارة وفد أردني لإندونيسيا وإقامة معرض للجامعات الأردنية هناك بالتنسيق والتعاون مع السفارة الأردنية في جاكرتا.


وتجدر الإشارة إلى أن هناك 600 طالب وطالبة من إندونيسيا يدرسون حالياً في الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة.

 




 

 


 

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