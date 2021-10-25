التعليم العالي تعلن عن آخر موعد لتسديد رسوم المعيدين المقبولين

الوكيل الاخباري - أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للطلبة المعيدين الذين تم ترشيحهم للقبول في القائمة التي أعلنت مساء يوم الخميس الماضي الموافق 21 / 10 / 2021 في تخصصات الطب، وطب الأسنان، ودكتور الصيدلة، والصيدلة، في الجامعات الأردنية الرسمية للعام الجامعي 2021 / 2022، وبالتنسيق مع الجامعات أن آخر موعد لاستكمال إجراءات التسجيل وتسديد الرسوم الجامعية هو نهاية دوام يوم غد الثلاثاء الموافق 26 / 10 / 2021، وبخلاف ذلك يعتبر الطالب مستنكفاً ولا يحق له المطالبة بالتسجيل في التخصص الذي تم ترشيحه للقبول فيه.

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