التعليم العالي تعلن عن منح دراسية في تركيا- تفاصيل

الوكيل الاخباري- أعلنت Atilim University في تركيا عن فتح باب التسجيل للطلبة الأردنيين للاستفادة من المنح الدراسية المقدمة من الجامعة في كافة المراحل الدراسية (البكالوريوس / الماجستير / الدكتوراه) وفي كافة التخصصات المتاحة في الجامعة باستثناء تخصصات (الطب وتدريب الطيران).

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عدد المنح الدراسية



- منحتين دراسيتين كاملتين (%100) في برنامج الدكتوراه.



- (20) منحة دراسية جزئية تغطي (%50) من الرسوم الدراسية في برنامج البكالوريوس.



- (10) منح دراسية جزئية تغطي (%50) من الرسوم الدراسية في برامج الدراسات العليا.



- سيلتحق الطلبة بالدراسة على الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022 / 2023.



- الدراسة باللغة الانجليزية، وعلى الطالب تقديم شهادة بإتقان اللغة الانجليزية (TOEFL(IBT). IELTS )، للاطلاع على العلامة المطلوبة في هذين الامتحانين لكافة التخصصات المتاحة الدخول على الرابط الالكتروني التالي:



https://ic.atilim.edu.tr/page/57/language-requirements



مواعيد تقديم الطلبات:



- تقديم الطلب يكون من خلال الموقع الالكتروني للجامعة: ic.atilim.edu.tr

- برنامج البكالوريوس حتى تاريخ 20/12/2022، على ان يستكمل الطالب اجراءات التسجيل حتى تاريخ30/12/2022.



- برامج الدراسات العليا حتى تاريخ 15/12/2022.



لمزيد من المعلومات حول المنح والشروط والوثائق المطلوبة بإمكان الطالب الدخول الى الموقع الالكتروني التالي للجامعة: ic.atilim.edu.tr



ويشترط على الطالب الالتزام بتعليمات الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الاردنية ومعادلة شهاداتها في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية.