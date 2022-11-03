الخميس 03-11-2022
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الخميس، 03-11-2022 10:31 ص

التعليم العالي تعلن عن منح دراسية في تركيا- تفاصيل

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الوكيل الاخباري- أعلنت Atilim University  في تركيا عن فتح باب التسجيل للطلبة الأردنيين للاستفادة من المنح الدراسية المقدمة من الجامعة في كافة المراحل الدراسية (البكالوريوس  / الماجستير  / الدكتوراه) وفي كافة التخصصات المتاحة في الجامعة باستثناء تخصصات (الطب وتدريب الطيران).

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عدد المنح الدراسية


- منحتين دراسيتين كاملتين (%100) في برنامج الدكتوراه.


- (20) منحة دراسية جزئية تغطي (%50) من الرسوم الدراسية في برنامج البكالوريوس.


- (10) منح دراسية جزئية تغطي (%50) من الرسوم الدراسية في برامج الدراسات العليا.


- سيلتحق الطلبة بالدراسة على الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022 / 2023.


- الدراسة باللغة الانجليزية، وعلى الطالب تقديم شهادة بإتقان اللغة الانجليزية (TOEFL(IBT). IELTS )، للاطلاع على العلامة المطلوبة في هذين الامتحانين لكافة التخصصات المتاحة الدخول على الرابط الالكتروني التالي:


https://ic.atilim.edu.tr/page/57/language-requirements


مواعيد تقديم الطلبات:


- تقديم الطلب يكون من خلال الموقع الالكتروني للجامعة: ic.atilim.edu.tr 
- برنامج البكالوريوس حتى تاريخ 20/12/2022، على ان يستكمل الطالب اجراءات التسجيل حتى تاريخ30/12/2022.


- برامج الدراسات العليا حتى تاريخ 15/12/2022.


لمزيد من المعلومات حول المنح والشروط والوثائق المطلوبة بإمكان الطالب الدخول الى الموقع الالكتروني التالي للجامعة: ic.atilim.edu.tr
 
ويشترط على الطالب الالتزام بتعليمات الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الاردنية ومعادلة شهاداتها في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية.

 




 

 


 

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