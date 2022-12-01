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الخميس، 01-12-2022 02:18 م

التعليم العالي تعلن نقاط طلبات المنح والقروض الجامعية- رابط

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الوكيل الاخباري- أعلنت مديرية البعثات في الوزارة اليوم الخميس الموافق 1 /12 / 2022 البيانات والمعلومات للطلبة المتقدمين بطلبات إلكترونية للاستفادة من المنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2022 / 2023، إضافةً إلى النقاط المحتسبة لكل منهم، وذلك وفقاً لتعليمات ومعايير الاستفادة من  المنح والقروض التي يقدمها صندوق دعم الطالب في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للطلبة  الدارسين في البرنامج العادي في الجامعات الأردنية الرسمية، حيث يعتبر هذا الإعلان لأغراض تدقيق الطلبة لنقاطهم وبياناتهم ولا يعتبر ترشيحاً للطالب.

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ويمكن للطالب الدخول الى الموقع الالكتروني الخاص بمديرية البعثات للاطلاع على هذه البيانات والمعلومات  والنقاط المحتسبة من خلال الرابط التالي:  www.dsamohe.gov.jo، باستخدام الرقم الوطني الخاص به، وكلمة المرور (التي قام بإنشائها عند تقديم الطلب أول مرة)، كما يمكنه الإطلاع على معايير وآليات احتساب النقاط لكل صندوق، وفي حال رغب الطالب بالاعتراض على نقاط أي من المعايير المحتسبة فعليه أن يتقدم باعتراض إلكتروني،  حيث سيبدأ  تقديم طلبات الإعتراض إلكترونياً اعتباراً من اليوم الخميس الموافق  1 /12 / 2022 وحتى الساعة (12) الثانية عشر مساء يوم السبت الموافق  10 /12 / 2022 على أن يقوم الطالب بتحميل الوثائق المعززة لاعتراضه ضمن طلب الإعتراض الإلكتروني.


 وتؤكد الوزارة على أن عملية تقديم طلبات الاعتراض ستكون إلكترونية فقط وأنها لن تستقبل أي طلب إعتراض ورقي، كما لن يتم النظر في أي طلب إعتراض إلكتروني ما لم يكن مدعماً بوثائق معززة تثبت صحة الإعتراض.


كما يمكن للطلبة وخلال نفس الفترة الرسمية المحددة أعلاه لتقديم طلبات الإعتراض الإلكترونية  وباستخدام نفس الطلب أن يتقدموا أيضاً بطلبات للاستفادة من الحالات الإنسانية شريطة تحميل الوثائق المعززة، وللإطلاع بالتفصيل على هذه الحالات الإنسانية إضافة إلى الوثائق المعززة المطلوبة لكل حالة الرجاء الدخول إلى الرابط التالي: 

http://www.dsamohe.gov.jo/Internal/Announcements5.aspx 


وللتعرف أكثر على الوثائق التعزيزية المطلوب تحميلها يمكن الدخول إلى الرابط التالي: 
https://mohe.gov.jo/EBV4.0/Root_Storage/AR/EB_News/List_of_objections_2022-2023.pdf

 




 

 


 

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